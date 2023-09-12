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لبنان.. "الأونروا" تجلي نحو 400 نازح من مخيم عين الحلوة

أخبار العالم العربي

لبنان..
AFP
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أعلن رئيس بلدية صيدا اللبنانية، حازم بديع، أن وكالة "الأونروا" أجلت نحو 400 نازح من مخيم عين الحلوة، حيث تدور اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة.

وقال بديع إنه "بالتعاون والتنسيق مع وكالة الأونروا، تم اليوم إجلاء عائلات فلسطينية ولبنانية وسورية ومكتومي القيد، نزحت إلى بلدية صيدا منذ بدء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الأسبوع الفائت، حيث تم نقلهم بواسطة باصات تابعة للوكالة إلى مدرسة بيت جالا في سبلين". 

وأفاد بأنه "واكب عمليات الإجلاء عدد من المنسقين في الأونروا وشرطة بلدية صيدا بإمرة المفوض بدر القوام، وعدد من متطوعي ومتطوعات في هيئات إغاثية محلية ودولية"، مبينا أن "عدد العائلات التي نزحت إلى البلدية بلغ نحو 80 عائلة في ذروة الإشتباكات، ثم انخفض العدد تدريجيا إلى 70 عائلة، 23 فلسطينية 19 لبنانية، 8 سورية، و18 مكتومي القيد". 

المصدر: "صوت لبنان"

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