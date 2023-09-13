"فتح" و"حماس": اتفاق على الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

أعلنت حركتا "فتح" و"حماس" أنه تم الاتفاق على الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان، وتسليم المتهمين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع وفدين من قيادة حركتي فتح وحماس في سفارة فلسطين لمناقشة الأوضاع في مخيم عين الحلوة، أفاد بأنه تم الاتفاق على "وقف كافة الحملات الإعلامية بكافة صورها واشكالها، ودعوة وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية، والتأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بالالتزام الكامل بتثبيت وقف إطلاق النار، وبالتفاهم الذي جرى برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحضور قادة الأجهزة الأمنية واللقاء الأخير الذي جرى في المديرية العامة للأمن العام اللبناني".

ولفت الجانبان إلى أنه تم "التأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد الرحمن فرهود للقضاء اللبناني لاتخاذ ما يجب بشأنهم والتأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتكليف القوة الأمنية المشتركة القيام بالواجب الموكل إليها".

وتم الاتفاق على "العمل لتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم، وإخلاء المدارس بأسرع وقت من أجل إعادة إعمار ما لحق بها من أضرار بالسرعة القصوى، والعمل بشكل مشترك لبلسمة جراح أبناء شعبنا والتخفيف من معاناته، والاستمرار بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها كافة".

المصدر: "النشرة"