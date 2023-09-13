الكويت.. مداهمة أكبر مصنع للخمور في تاريخ البلاد

داهم رجال المباحث الجنائية بالكويت أكبر مصانع الخمور في تاريخ البلاد والذي تم إنشاؤه في إحدى مزارع منطقة العبدلي (منطقة في محافظة الجهراء)، وتمكنت المباحث من ضبط القائمين عليه.

وذكر مصدر أمني كويتي، أن معلومات سريّة وصلت لرجال المباحث عن وجود مصنع ضخم للخمور في منطقة مزارع العبدلي.

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وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الواردة قالت إن المعمل المذكور يقوم يومياً بإنتاج كميات هائلة ويتم ترويجها على المتعاطين، فجرى استصدار إذن قانوني من النيابة العامة، ومداهمة المصنع والعثور على كميات هائلة من الخمور الجاهزة للترويج.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أوقفت السلطات الكويتية مواطنا بنغاليا مخمورا خلال قيادته حافلة، ما تسبب بحادث مروري، فيما عثرت على "مفاجأة" لما كان ينقله.

ونشرت صحيفة "المجلس" مقطع فيديو يوثق "القبض على بنغالي "سكرانا"، حيث كان يقود باصا محملا بـ1200 زجاجة خمر محلية، بعد ارتكابه حادثا مروريا ومطاردته على طريق المطلاع".

المصدر: القبس الكويتية