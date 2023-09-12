محكوم عليهما بالمؤبد سابقا في الكويت.. توقيف متهمين في قضية تهريب مخدرات

كشفت وسائل إعلام كويتية أن المتهمين الإيرانيين المضبوطين، يوم أمس، بتهمة محاولة تهريب شحنة مخدرات عبر البحر، كانا محكومين في الكويت بالمؤبد على ذمة قضية تهريب مخدرات.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم أمس، إحباط محاولة تهريب نحو 400 كيلوغرام من مادة "الحشيش المخدرة" ومليون حبة "كبتاغون" ونصف كيلوغرام من مادة "الشبو" وذلك عن طريق البحر.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصدر أمني إنه "تم تسليم المتهمين قبل 7 سنوات إلى بلدهما بعد قضاء 10 سنوات من مدة محكوميتهما، لاستكمال بقية مدة الحبس، استنادا إلى الاتفاقية الأمنية بين الكويت وإيران".

كما أضاف المصدر نفسه أن "المتهمين تم رصدهما من قبل الجهات الأمنية في الكويت كل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لخفر السواحل، وألقي القبض عليهما بتهمة محاولة تهريب عبر البحر".

وأفادت وزارة الداخلية الكويتية بأنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المصدر: "الراي"