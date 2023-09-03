عملية مداهمة وضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات تثير تفاعلا كبيرا في الكويت (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط تشكيل عصابي من 8 أشخاص حاول تهريب 140 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و50000 حبة من الكبتاغون وإدخالها الى البلاد عن طريق البحر.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، نشرت وزارة الداخلية الكويتية مقطع فيديو من عملية المداهمة الأمنية، فيما قالت في بيان لها: "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون واستمرار اتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع التهريب والإتجار بالمواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، مواطن وخمسة متهمين من الجنسية الآسيوية ومتهمان من المقيمين، بصورة غير قانونية حاولوا تهريب 140 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و50 ألف حبة من الكبتاغون وإدخالها الى البلاد عن طريق البحر".

وأضاف البيان: "توضح الإدارة أنه من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري توصل رجال المكافحة إلى معلومات تفيد بقيام شخصين بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة وإدخالها الى البلاد عن طريق البحر، وبجمع المعلومات ومراقبة المتهمين على مدار الساعة، تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطهما وبمواجهتما أقرا واعترفا بجلب 5 حقائب بداخلها حوالي 120 كيلوغراما من مادة الحشيش و50 ألف قرص كبتاغون.. كما تم التوصل إلى معلومات تفيد عن قدوم باخرة محملة بكمية من المواد المخدرة، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم رصدها بعد قدومها الى البلاد وضبط 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية متورطين في عملية جلب 20 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة ومخبئة بطريقة سرية كما تم ضبط مستقبلي الباخرة وتبين انهم شخصان من المقيمين بصورة غير قانونية وعثر بحوزتهما على 30 غراما من مادة الشبو المخدرة".

وأردف البيان: "تؤكد الإدارة انه جاري احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112 والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1884141".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع فيديو المداهمة، مثنيين على عمل القوى الأمنية في الكويت، موجهين الشكر "لأبطال الداخلية".

كفو والله رجال الداخلية 🌹 — 🇰🇼 S w o r d | | سـ ــيــ ـف (@q8_saif) September 2, 2023

المصدر: RT