الكويت.. إحباط تهريب ربع مليون حبة كبتاغون (فيديو)

تمكنت السلطات الأمنية في الكويت من إحباط تهريب ربع مليون حبة من الكبتاغون حاول شخص إدخالها إلى البلاد عن طريق أحد المنافذ البرية حيث قام بإخفائها في أماكن سرية ومبتكرة داخل مركبته.

وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من توجيه ضربة استباقية من خلال إحباط عملية تهريب تقدر بـ(250,000) ربع مليون حبة من الكبتاغون حاول شخص إدخالها إلى البلاد عن طريق أحد المنافذ البرية حيث قام بإخفائها في أماكن سرية ومبتكرة داخل مركبته.

وجار إحالة المتهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ضربة استباقية بإحباط تهريب ربع مليون حبة #كبتاجون



- حاول شخص إدخالها إلى البلاد عن طريق أحد المنافذ البرية حيث قام بإخفائها في أماكن سرية ومبتكرة داخل مركبتهhttps://t.co/jXHoX7Azbgpic.twitter.com/DxbA4zUET8 — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) August 11, 2023

المصدر: "الوطن"