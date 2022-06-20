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الكويت.. محكمة الجنايات تؤجل قضية "يخت الخمور" حتى الـ14 من أغسطس

أخبار العالم العربي

الكويت.. محكمة الجنايات تؤجل قضية
Gettyimages.ru
مدينة الكويت
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أجّلت محكمة الجنايات الكويتية في أولى جلساتها في قضية "يخت الخمور" المملوك لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمتهم بتهريب حوالي 700 زجاجة خمر، حتى الـ14 من أغسطس للاطلاع.

ويتهم في القضية أيضا صديق مشهور مواقع التواصل، وهو قبطان اليخت فلبيني الجنسية.

وكانت النيابة العامة قد استبعدت المشهور من القضية، بعد أيام من التحقيق معه بقضية الخمور التي تم ضبطها على يخته، وأحالت صديقه القبطان إلى السجن المركزي على ذمة القضية، وذلك بعد أن اعترف الفيلبيني أن المشهور لا علاقة له بالخمور ولا يعلم عنها شيئا.

وكانت السلطات الأمنية ضبطت، في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادما من إحدى الدول الخليجية، حيث تم إحباط إدخال نحو 700 زجاجة خمور متنوعة، وضبط اليخت والشخصان اللذان كانا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

 

المصدر: "الراي" 

 

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