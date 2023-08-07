 
مباشر

الكويت.. توقيف سائق باص بنغالي مخمور والكشف عن "مفاجأة" بخصوص الحمولة (فيديو)

مجتمع

الكويت.. توقيف سائق باص بنغالي مخمور والكشف عن
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtle

أوقفت السلطات الكويتية مواطنا بنغاليا مخمورا خلال قيادته لباص، بعد أن تسبب بحادث مروري، فيما عثرت على "مفاجأة" لما كان ينقله.

ونشرت صحيفة "المجلس" مقطع فيديو يوثق "القبض على بنغالي "سكرانا"، حيث كان يقود باصا محمل بـ1200 زجاجة خمر محلية، بعد ارتكابه حادثا مروريا ومطاردته على طريق المطلاع".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أثنى العديد منهم على عمل القوات الأمنية، فيما علق آخرون بطريقة ساخرة على الموقف.

المصدر: "المجلس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا