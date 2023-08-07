الكويت.. توقيف سائق باص بنغالي مخمور والكشف عن "مفاجأة" بخصوص الحمولة (فيديو)

أوقفت السلطات الكويتية مواطنا بنغاليا مخمورا خلال قيادته لباص، بعد أن تسبب بحادث مروري، فيما عثرت على "مفاجأة" لما كان ينقله.

ونشرت صحيفة "المجلس" مقطع فيديو يوثق "القبض على بنغالي "سكرانا"، حيث كان يقود باصا محمل بـ1200 زجاجة خمر محلية، بعد ارتكابه حادثا مروريا ومطاردته على طريق المطلاع".

فيديو/ القبض علي بنغالي «سكران» يقود باص محمل بـ1200 زجاجة خمر محلي بعد إرتكابه حادث مروري ومطاردته على طريق المطلاع. pic.twitter.com/fSq2Sgj8C6 — المجلس (@Almajlliss) August 7, 2023

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث أثنى العديد منهم على عمل القوات الأمنية، فيما علق آخرون بطريقة ساخرة على الموقف.

المصدر: "المجلس"