الكويت.. توقيف 10 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة "ممارسة الرذيلة" (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن توقيف 10 أشخاص بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان منشور على حسابها في منصة "إكس"، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارتي مباحث محافظة مبارك الكبير وحولي، "تمكنت من ضبط 10 أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".



وأضافت الوزارة أن الموقوفين أحيلوا لجهات الاختصاص "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، كما نشرت صورة مموهة لهم مع بالبيان.

ضبط (10) أشخاص بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) مقابل مبالغ مالية



الإعلام الأمني:

استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارتي مباحث محافظة مبارك الكبير وحولي من ضبط 10 أشخاص من مختلف… pic.twitter.com/lRnjBLLV8O — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 4, 2023

المصدر: RT