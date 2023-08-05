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الكويت.. توقيف 10 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة "ممارسة الرذيلة" (صورة)

مجتمع

الكويت.. توقيف 10 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة
AP
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن توقيف 10 أشخاص بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان منشور على حسابها في منصة "إكس"، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارتي مباحث محافظة مبارك الكبير وحولي، "تمكنت من ضبط 10 أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وأضافت الوزارة أن الموقوفين أحيلوا لجهات الاختصاص "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، كما نشرت صورة مموهة لهم مع بالبيان.

المصدر: RT

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