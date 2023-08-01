جدل في الشارع الكويتي حول "الحجاب كأحد شروط الترشح إلى مجلس الأمة"

أعربت الأستاذة نوال الرشيد، عن رفضها لبس الحجاب كأحد شروط الترشح إلى مجلس الأمة الكويتي، وقد أثار تصريحها استياء كبيرا لأنها ربطت بين التخلف ولبس الحجاب.

وقالت الرشيد في تصريح من أمام مجلس الأمة: "الناس تتطور أو ترجع إلى الوراء، هل هذا البند فيه تطور أو تخلف؟ ألف بالمئة تخلف، الكويت لم تكن بهذا الشكل في الستينات والسبعينات".

وأضافت: "الديرة كلها مختطفة من الدينيين".

فيديو/ نوال الرشيد تؤكد رفضها التام لبس الحجاب كأحد شروط الترشيح والانتخاب حيث قالت: الديرة كلها مختطفة من «الدينيين». pic.twitter.com/IDbW1lOSHi — المجلس (@Almajlliss) August 1, 2023

وقد أثار تصريحها جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مغرد: "نوال الرشيد تحدثت وانا تعجبت ! اذا كان ( خلع الحجاب تطور ) فخلع اللباس المحتشم يكون تطورا وإنجازا !! أعتقد أي قضيه تطالب فيها امرأة حتى وأن كانت مستحقه نتائجها خاسره".

أنا اسجل رفضي لبس الحجاب كأحد شروط الترشيح ، وأعتقد النواب يحاولون يخلقون أزمات لتشتيت الراي العام وتغطية خضوعهم في مجلس الامه .



نوال الرشيد تحدثت وانا تعجبت ! اذا كان ( خلع الحجاب تطور ) ف خلع اللباس المحتشم يكون تطور وأنجاز !!

أعتقد أي قضيه تطالب فيها أمرأة حتى وأن كانت… pic.twitter.com/rHfrGUkwqX — نـايـف بـن لآفـي (@naif_aLmuTaiRi) August 1, 2023

وقال آخر: "إذا كان شرع الله ودينه وتعاليم الاسلام الصحيحة تخلف بأعين الليبراليين والنسويات فنحن نراها قمة الرقي والتحضر والشرف..".

اذا كان شرع الله ودينه وتعاليم الاسلام الصحيحة تخلف بأعين الليبراليين والنسويات فنحن نراها قمة الرقي والتحضر والشرف..

والتخلف قمة التخلف من يرى دين الله وشرائع الاسلام الصحيحة المثبتة بالقران وسنة رسول الله صلى الله تخلفاً ورجعية..

والشعب الكويتي اغلبه يحب الدين وملتزم فيه ومحافظ… — المغرد(عبدالله الكندري)جي (@a7la_5wa6er) August 1, 2023

وقالت مغردة: "انا ضد الاقتراح بس كلامج غلط صار شرع الـلّـه والحجاب تخلف !!! صارت الديره مختطفه من الدينين؟ لو الاغلبيه ليبراليين بتقولين الديره مختطفه ؟؟".

انا ضد الاقتراح بس كلامج غلط



صار شرع الـلّـه والحجاب تخلف !!!



صارت الديره مختطفه من الدينين؟



لو الاغلبيه ليبراليين بتقولين الديره مختطفه ؟؟ — 𝚕𝚘𝚕𝚠𝚊𝚑 𝚊𝚕𝚎𝚗𝚎𝚣𝚒 || ١٦١٣ 🇰🇼🐪 (@Gt_4g) August 1, 2023

وكتب آخر: "الاقتراح مرفوض، بس مو للاسباب اللي ذكرتها".

الاقتراح مرفوض، بس مو للاسباب اللي ذكرتها. — فهد عبدالرحمن الخياط (@Fahadalkhayyat) August 1, 2023

وشهدت نتائج "أمة 2023" فوز 10 مرشحين جدد بعضوية مجلس الأمة، وعودة بعض الأعضاء ممن سبق لهم الفوز بعضوية المجلس في دورات سابقة، مع فقدان المرأة الكويتية أحد المقعدين في المجلس السابق، إذ حافظت النائبة جنان بوشهري على حضورها، بينما لم يحالف الحظ زميلتها عالية الخالد.

وفي مادة 16 من قانون "المفوضية العامة للانتخابات" لسنة 2023 يشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

المصدر: RT