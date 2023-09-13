الخرطوم تهدد بمراجعة تفويض "يونتاميس" حال تقديم فولكر بيرتس تقريره

لوح السودان بمقاطعة جلسة مجلس الأمن المقررة خلال يومين وإعادة النظر في التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال "يونتاميس" حال خاطب رئيس البعثة فولكر بيرتس الجلسة.

وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لقد تأكدنا من أن السيد فولكر بيرتيس سيلقي الإحاطة حول تقرير الأمين العام عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان لعلم أعضاء مجلس الأمن تغطي الفترة من 7 مايو إلى 20 أغسطس 2023 والتي سيتم تقديمها في 13 سبتمبر 2023".

وذكر أن "حكومة السودان أعلنت أن السيد بيرتس شخص غير مرغوب فيه في 8 يونيو 2023 حيث يمارس حقوقه السيادية والقانونية بموجب القانون الدولي. وقبل أسبوعين من هذا الإعلان تم إبلاغ أسباب هذا القرار بشكل مناسب إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف: "يجب التأكيد على أن الدول الأعضاء لها الحق السيادي في اتخاذ القرارات التي يمكن للمواطنين الأجانب الدخول إليها والبقاء على أراضيهم كما نسعى للتذكير بالتزام الأمانة العامة للأمم المتحدة بالحفاظ على موظفين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة على النحو المنصوص عليه في المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على أن "موافقة الدولة المضيفة هي حق أساسي للقانون الدولي وسيادة الدولة، ومن المستحيل الحصول عليها"، محذرا من أنه "إذا استمر الوضع الحالي فإن العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان سوف تصبح عدائية ولا نرغب في أن يتم إعاقة المشاركة الإيجابية للأمم المتحدة مع السودان أو وضعها في مسار تصادمي".

وأعلن أنه "إذا شارك السيد فولكر بيرتس في اجتماع 13 سبتمبر فإن السودان سوف ينأى بنفسه من الاجتماع ولن يشارك فيه، مبينا أنه "السودان يعتبر مشاركة بيرتس في الاجتماع بمثابة استفزاز متعمد وإهانة لسيادته فإن السودان سوف يراجع موقفه فيما يتعلق بـ UNITAMS ويأسف لأنه الخيار الأخير الوحيد المتبقي لمعالجة الوضع غير المسبوق وغير العادل السائد في السودان".

وأكد "أننا حريصون جدا على التعبير عن رغبتنا والتزامنا بذلك الحفاظ على علاقة إيجابية مع الأمم المتحدة والأمين العام ومجلس الأمن في جميع الأوقات بهدف تعزيز تعددية الأطراف الهادفة".

المصدر: RT