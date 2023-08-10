السودان يدعو الأمم المتحدة إلى تعيين ممثل جديد خلفا لفولكر

طالب وزير الخارجية السوداني علي الصادق، بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الانتقال بالسودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس واستبداله بآخر.

وأكد علي الصادق في تصريح يوم الخميس، أن مطالبة الخرطوم بتغيير فولكر بيرتس لا تنطوي على أي ابتزاز.

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وصرح الوزير بأن موقف السودان ليس تهديدا لأحد ولكنه مارس حقه المشروع في قبول من يرى أنه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين ممثل جديد خلفا لفولكر حيث إن العمل في بعثة "يونيتامس" في ظل الظروف التي يمر بها السودان لا يحتمل الفراغ.

وذكر أن السودان نجح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بمسعاه في استبعاد فولكر عن جلسة المجلس وتقديم بيان عن السودان بأنه شخص غير مرغوب فيه.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة في شهر يناير 2021 الألماني فولكر بيرتيس ممثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).

وأفاد موقع الأمم المتحدة بأن بيرتيس يتمتع بخبرة تمتد لخمسة وعشرين عاما في مجال الأكاديميا والأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبرة كبيرة في مجال حل النزاعات والشؤون الجيوسياسية الإقليمية.

يُذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية قد أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2524 الصادر عام 2020.

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وعمل بيرتيس في الفترة بين عامي 2005 وسبتمبر 2020 رئيسا تنفيذيا ومديرا للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية الذي يشغل فيه حاليا منصب مستشار رفيع المستوى.

وبين عامي 2015 و2018، عمل بيرتيس مساعدا للأمين العام ثم كبير مستشاري المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، بما في ذلك رئيس مجموعة الدعم الدولية لمجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار، نيابة عن الأمم المتحدة.

كما كان باحثا ورئيس إدارة في المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية بين عامي 1992 و2005.

وقد بدأ حياته الأكاديمية في منصب أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية في بيروت بين عامي 1991 و1993.

ويحمل بيرتيس درجتي الماجستير والدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة دويسبيرغ الألمانية. ويتحدث فولكر بيرتيس الإنجليزية والعربية بطلاقة.

المصدر: واس