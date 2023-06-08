السودان يخطر غوتيريش بقراره حول ممثله ورئيس البعثة الأممية "يونيتامس"

أخطرت الحكومة السودانية، أمين عام الأمم المتحدة بإعلانها فولكر بيرتس، ممثله الرسمي ورئيس بعثة "يونيتامس"، شخصا غير مرغوب فيه، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها على "تويتر": أخطرت حكومة جمهورية السودان الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصا غير مرغوب فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم".

أخطرت حكومة جمهورية السودان السيد الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان السيد فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصًا غير مرغوبًا فيه، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم. pic.twitter.com/w8TetmyBmV — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) June 8, 2023

هذا وفي أواخر مايو الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء طلب رئيس "مجلس السيادة" قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنهاء مهام المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان يوم 27 مايو، على موقعها الإلكتروني "يشعر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالصدمة بشأن خطاب تلقاه من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان".

إقرأ المزيد

وأضافت أن "الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد التأكيد على ثقته الكاملة في ممثله الخاص في السودان".

بدوره، طالب البرهان الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها إلى السودان قائلا "إن وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".

وأضاف في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة أن "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".

المصدر: RT