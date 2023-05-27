غوتيريش يشعر بالصدمة إزاء طلب البرهان إنهاء مهام المبعوث الأممي بالسودان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء طلب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنهاء مهام المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان اليوم السبت على موقعها الإلكتروني "يشعر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالصدمة بشأن خطاب تلقاه من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان".

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وأضافت أن "الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد التأكيد على ثقته الكاملة في ممثله الخاص في السودان".

وطالب قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة، أمس، باستبدال مبعوثها إلى السودان قائلا "إن وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".

وأضاف البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة أن "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".

واندلعت في أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها بالعاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرقي النزاع العسكري.

وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.

وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهما طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.

وقال بيرتس إن الكثيرين لا يزالون في عداد المفقودين، بينما نزح أكثر من مليون شخص لجأ أكثر من 840 ألفا منهم إلى مناطق أكثر أمنا من البلاد بينما عبر 250 ألفا الحدود السودانية.

المصدر: سبوتنيك