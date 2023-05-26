"رويترز": البرهان يطلب من غوتيريش تغيير المبعوث الخاص في السودان

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طلب من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تغيير المبعوث الخاص في السودان.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في الرئاسة السودانية قولها إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان طلب في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، اختيار بديل لمبعوثه الخاص في السودان فولكر بيرتس.

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السودانية استدعاء الاحتياط من العسكريين وذلك "اتساقا مع الظروف التي فرضها التمرد ودعما للجهد العسكري الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الامن والاستقرار".

المصدر: "رويترز" + RT