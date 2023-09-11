مراسل RT: ثلاث طائرات جزائرية تحمل مساعدات للشعب المغربي تتجهز للإقلاع نحو المملكة (فيديو)

قال مراسل RT في الجزائر مساء يوم الاثنين، إن ثلاث طائرات جزائرية تحمل مساعدات للشعب المغربي تتجهز للإقلاع نحو المملكة للمساهمة في جهود الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال المدمر.

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وذكرت قناة "الجزائر الدولية" أن الجزائر سترسل مساعدة لوجستية ومادية مستعجلة بعدما أبدت استعدادها لتوفيرها للشعب المغربي من أجل مواجهة مخلفات الزلزال.

وأضاف المصدر نفسه "أنه وبعد إعلان وزير العدل المغربي قبول المساعدات الجزائرية، أمرت السلطات العليا في الجزائر بتجهيز 3 طائرات اثنتان منها خاصتان بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية".

وأشارت "الجزائر الدولية" إلى أن الطائرة الثالثة ستنقل عناصر الحماية المدنية المرفقة بكافة التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث.

كل شىء جاهز في مطار بوفاريك العسكري

طائرة محملة بالمساعدات الانسانية تستعد للانطلاق باتجاه #المغرب

الطائرة محملة بالمساعدات الانسانية.

الطائرة على متنها فريق تدخل للحماية المدنية، متكون من 80 عونا متخصصا.

فريق سينوتقني مختص في عمليات البحث تحت الأنقاض وفريق بحث وإغاثة وفريق طبي. pic.twitter.com/XN92zdEKAV — Halim lamin 🌿🕊️ (@__Hali8) September 11, 2023

والأحد، عرضت وزارة الخارجية الجزائرية مخططا طارئا لمساعدة المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به وستنطلق في هذا المخطط حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدة، حيث عبرت الجزائر عن استعدادها التام لتقديم المساعدة إلى دولة المغرب على إثر الزلزال الذي ضرب المملكة.

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ويوم السبت قررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال.

كما قدمت تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، حيث قالت الخارجية في بيان إن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية المغربية أعلنت أن السلطات استجابت لعروض دعم قدمتها إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان مساء يوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء "زلزال الحوز" بلغ 2681 شخصا وعدد الجرحى وصل إلى 2501 شخصا، إلى حدود الساعة الثالثة مساء من يوم الاثنين.

من المهم الإشارة إلى أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إحداث صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة.

المصدر: RT + وسائل إعلام