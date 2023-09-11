حصيلة غير نهائية.. وزارة الداخلية المغربية تعلن عن عدد ضحايا "زلزال الحوز"

ذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أن عدد الوفيات جراء "زلزال الحوز" بلغ 2681 شخصا وعدد الجرحى وصل إلى 2501 شخصا، إلى حدود الساعة الثالثة مساء من يوم الاثنين.

وقالت الوزارة إنه تم دفن 2530 من إجمالي ضحايا الزلزال.

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وأضاف بيان وزارة الداخلية أن عدد الوفيات بإقليم الحوز بلغ 1591، فيما ارتفع إلى 809 وفيات بإقليم تارودانت.

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إحداث صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية