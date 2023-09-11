أبو الغيط يعزي الشعب الليبي فى ضحايا "دانيال"

قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تعازيه لشعب ليبيا وحكومتها وأهالي الضحايا عقب العاصفة "دانيال" التي ضربت مناطق ومدن عدة بشرق البلاد أمس الأحد.

وذكر أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس": "أعزي شعب ليبيا وحكومتها وأهالي ضحايا الاعصار دانيال في مصابهم الأليم".

وأكد أبو الغيط أنه "على ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الكارثة الطبيعية، متمنيا السلامة لأهل هذا البلد العربي العزيز".

أعزي شعب #ليبيا وحكومتها وأهالي ضحايا #الاعصار_دانيال في مصابهم الأليم. أثق في قدرة الليبيين على تجاوز هذه #الكارثة_الطبيعية، وأتمني السلامة لأهلنا واخوتنا في هذا البلد العربي العزيز.@Dabaibahamid@Mofa_Libya — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) September 11, 2023

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في درنة يتخطى الـ 2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف.

هذا وأفاد مراسل RT في ليبيا بأن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مناطق ومدن عدة بشرق البلاد أمس الأحد، ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال أمس الأحد، إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".

كما هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس في وقت سابق، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مركز إقليمي من آثار عاصفة متوسطية تتحرك نحو ليبيا، بعدما تسببت بفيضانات في تركيا واليونان وبلغاريا.

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المصدر: RT