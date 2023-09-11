ليبيا.. انقطاع الطريق بين شحات وسوسة جراء السيول (صور)

أطلق مواطنون في ليبيا تحذيرات من انقطاع الطريق الواصل بين مدينتي شحات وسوسة جراء السيول، حسبما أفاد موقع "بوابة الوسط".

ضربت العاصفة "دانيال"، القادمة من وسط البحر المتوسط، مناطق ومدن عدة بشرق ليبيا منذ الساعات الأولى من أمس الأحد حتى مساء اليوم نفسه، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتحولت إلى سيول غزيرة تدفقت نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر الأضرار البالغة في الطريق الجيلي، وقوع عدة انهيارات فيه جراء العاصفة "دانيال".

الطريق الرابط بين شحات وسوسة اصبحت مقطوعة .. pic.twitter.com/Ixk1hgCnJ9 — Shahrazade gafar (@sherazadegafar) September 11, 2023

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الاثنين، أن "درنة مدينة منكوبة"، موجهة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

بينما قال عميد بلدية البيضاء، صفي الدين هيبة، إن الأوضاع خرجت عن السيطرة جراء السيول في المدينة، داعيا كل السلطات في ليبيا إلى التدخل العاجل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ودعا المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والأجهزة الأمنية والخدمية جميعها إلى المساعدة في إنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

المصدر: "بوابة الوسط"