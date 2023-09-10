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مشاهد غير مألوفة لسيول وفيضانات عارمة في مدينة ليبية

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نشرت "اسوشيتد برس" الأحد 10 سبتمبر لقطات جديدة لآثار عاصفة "دانيال" في ليبيا حيث غمرت السيول الشوارع والبيوت في المرج غمرت السيول الشوارع والبيوت.

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شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مصراتة الليبية
شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مصراتة الليبية

المصدر: أ.ب.

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