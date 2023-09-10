مشاهد غير مألوفة لسيول وفيضانات عارمة في مدينة ليبية

نشرت "اسوشيتد برس" الأحد 10 سبتمبر لقطات جديدة لآثار عاصفة "دانيال" في ليبيا حيث غمرت السيول الشوارع والبيوت في المرج غمرت السيول الشوارع والبيوت.

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المصدر: أ.ب.