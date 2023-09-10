مشاهد غير مألوفة لسيول وفيضانات عارمة في مدينة ليبية

تاريخ النشر:10.09.2023 | 23:19 GMT | فيديوهات
نشرت "اسوشيتد برس" الأحد 10 سبتمبر لقطات جديدة لآثار عاصفة "دانيال" في ليبيا حيث غمرت السيول الشوارع والبيوت في المرج غمرت السيول الشوارع والبيوت.
المصدر: أ.ب.
علق رئيس وزارء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لإنشاء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يمر عبر السعودية وإسرائيل.
أكد الخبير عبد الله أبو خضرة أن مسعى إدارة الرئيس جو بايدن ودول أخرى لتشييد سكة حديد تربط الشرق بالغرب وأثر ذلك على قناة السويس عند تنفيذه هو مجرد كلام مكرّر وأوراق ضغط على مصر.
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال المدمر اختفت نهائيا.
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لظهور ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق ولم يعرف أحد ماهيتها، قبيل وقوع الزلزال في مدينة أكادير المغربية ليلة الجمعة.
اعتبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن "الرئيس الحقيقي" للولايات المتحدة ليس جو بايدن، وإنما الشخص الذي يتحكم في شاشة التلقين التي يستخدمها.
أثارت الإعلامية المصرية، مي حلمي، استياء السعوديين بتعليقها بشكل ساخر ومستفز على فشل اتحاد جدة في ضم نجم نادي ليفربول الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
ضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات عددا من مدن المغرب فجر السبت موقعا آلاف القتلى والجرحى، ومخلفا أضرارا جسيمة في المباني السكنية والأثرية والمنشآت الحكومية.
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن فندق كريستيانو رونالدو على مشارف مراكش أصبح ملجأ للناجين من الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر يوم الجمعة 8 سبتمبر.
قالت وسائل إعلام عبرية إن وفدا من الخارجية الإسرائيلية وصل العاصمة السعودية لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".
تصدر من جديد اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس العديد من المواقع، حيث حذر قبل أيام عبر منصة "X" من وقوع هزات قوية من 5 -7 من الشهر الجاري.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الأحد انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يشكل مصدر توتر مع مصر والسودان.
علق اللواء تامر الشهاوي ضابط الاستخبارات العسكرية المصري السابق وعضو مجلس النواب ولجنه الدفاع والأمن القومي السابق على ادعاءات إسرائيل بشأن "أشرف مروان".
أعرب نجم منتخب مصر ونادي اتحاد جدة السعودي السابق، حسني عبد ربه، عن سعادته بعدم انتقال مواطنه محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، للعب في الدوري السعودي.
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، بعد إعلان الأخير، اليوم الأحد، الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، وفقا للخطط الموضوعة له.
ألقت مباحث شؤون الإقامة في الكوبت خلال حملة أمنية على مخالفي قانون الإقامة والعمل شملت منطقة مزارع المطلاع، القبض على وافد مصري يدعى "رمسيس" قضي 25 عاما مخالفا للإقامة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، إن الجهاز أحبط 27 مخططا إيرانيا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وأهداف إسرائيلية حول العالم.
أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الفيتنامية هانوي، قائلا للصحفيين أنه ذاهب إلى الفراش للنوم.
قالت "القناة 12" العبرية إن الولايات المتحدة قدمت عرضا لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال لقاء جمعه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في واشنطن.
حصل رجل الأعمال المصري حسن راتب المحبوس حاليا بقضية الأثار الكبرى، والمحكوم عليه بـ3 سنوات حبس وتغريمه مليون جنيه، على حكم بتعويضه 173 مليون جنيه من شركة الأسمنت الأبيض بسيناء.
تنظر محكمة جنوب الجيزة في أولى جلسات قضية التعويض المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد محمد رمضان بمبلغ قدره 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم نهائي بتغريم رمضان 300 ألف جنيه لسبه عمرو أديب.
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة G20 في نيودلهي، حيث أكدا عزمهما على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.
أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أنه تم رصد هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجة على سلم ريختر، مشيرا إلى أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها.
عرضت وزارة الخارجية الجزائرية مخططا طارئا لمساعدة المغرب في إطار الكارثة التي ألمت به وستنطلق في هذا المخطط حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدة.
قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، إن الغرب يمارس الغش خلال تصنيف الجامعات العالمية، ويقوم باجتذاب الموهوبين من دول آسيا وإفريقيا، ويعوق تطوير أنظمتها التعليمية.
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إجلاء بعض لاعبي المنتخب تحت 23 عاما من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بمدينة فاس المغربية، خوفا من تأثرهم بالزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها واصلت صد هجمات الجيش الأوكراني على كافة محاور القتال، مشيرة إلى أن خسائر العدو بلغت نحو 575 جنديا خلال يوم.
كشفت تويوتا عن سيارة Century الجديدة التي صممتها لتكون من بين أفضل سيارات الكروس أوفر التي توفر لركابها الراحة والتقنيات الحديثة بنفس الوقت.
قال الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي إن التنبؤ بحدوث وقت ومكان الزلزال أمر غير علمي، وإن تكرر حدوثها وقت اصطفاف الكواكب لا يعني أنها السبب في حدوث الزلازل.
أصدرت هيئة الأرصاد في مصر تحذيرا بخصوص العاصفة "دانيال"، وقالت إنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة إلى سواحل البلاد (أقصى غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين ويصاحبها هطول الأمطار.
أفادت صحيفة Berliner Zeitung بأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، رغم أن روسيا لم تستخدم كل قواتها بعد.
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تقديره للموقف "العروبي" الأصيل من الجزائر، تجاه المغرب، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة الجمعة.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مشاهد لقضاء قوات أحمد الروسية الخاصة على جنود من قوات كييف وتدمير آليات أوكرانية على محور مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك.
أكد الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، أن السلطات البريطانية تلقت نبأ سيئا بتدمير الروس لدبابة "تشالنجر-2"، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا كمساعدة عسكرية.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.
أفاد مراسل RT في العراق، فجر الاثنين، بأن هزات أرضية ضربت بعض المدن العراقية في شمالي ووسط البلاد.
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الهدف الرئيسي لمجموعة العشرين هو مناقشة القضايا الاقتصادية والمشاكل العالمية، لذا فإن موضوع النزاع الأوكراني لم يكن أولوية في القمة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "X" مقاطع فيديو لكلمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال قمة العشرين التي تستضيفها الهند.
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.
أفادت شركة Alrosa، بأنها تمكنت من استخراج أكبر ألماسة ذات جودة عالية في روسيا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك من منجم مايات للألماس في منطقة أنابار في ياقوتيا.
انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي يوثق طرد 3 نساء قيل إنهن سوريات رفقة أطفالهن من حافلة ركاب في مدينة إزمير دون سبب معروف.
أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي تم تدميرها في ساحة المعركة في مقاطعة زابوروجيه لا تزال مرمية لينال منها الصدأ.
أظهرت مقاطع مصورة ملتقطة من الجو حجم الدمار الذي لحق بمناطق عدة في المغرب جراء الزلزال الكارثي الذي ضرب وسط البلاد مساء الجمعة.
وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة دعم للشعب المغربي، بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، الجمعة، وراح ضحيته أكثر من ألفي شخص في حصيلة أولية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تصريحات السياسيين الأرمن الزاعمة بأن روسيا سلمت قره باغ لأذربيجان كاذبة وتفتقد للباقة والنزاهة.
قالت صحيفة Indian Express، إنه تم إيقاف سائق هندي في موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن العمل في الهند لأنه قام بتوصيل زبون خاص.
هاجمت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، عقب رسالة لرئيس الجزائر علىى صفحتها بـ"فيسبوك"، زاعمة فيها التضييق على رجال الأعمال.
قال حامد فارس المحلل السياسي المصري إن لقاء السيسي وأردوغان خطوه جديده تؤكد أن علاقات البلدين تسير بالاتجاه الصحيح وإن هناك إراده سياسية مصرية تركية نحو تطبيع العلاقات بشكل كامل.
صرح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن الهجوم المضاد الذي تخوضه كييف سيستمر حتى بعد حلول الطقس البارد والممطر بالأشهر المقبلة، رغم أن القتال عندها سيزداد صعوبة.
رصدت كاميرا المراقبة لحظة هروب شابين قبل لحظات من انهيار مبنى على رأسيهما بعد الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.
قالت وزارة الداخلية المغربية إن السلطات استجابت لعروض دعم قدمتها إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.
علق رئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، على تصريحاته السابقة التي تفيد بتقييد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لخدمات الإنترنت عبر شبكات ستارلينك في القرم.
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، يوم السبت، إن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين G20 كان بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مساء يوم السبت، أن فرنسيا لقي حتفه وأصيب 8 آخرون في الزلزال الذي ضرب المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق صوت مواء قطة بصوت عال لحظات قبل وقوع الزلزال الذي ضرب المغرب وخلف إلى حد الآن أكثر من 1000 ضحية ومئات المصابين.
تقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، بالعزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل في حصيلة غير نهائية.
وفقا للدكتورة إيرينا منصوروفا خبيرة التغذية الروسية، من الأفضل تناول بعض الفواكه والخضروات بقشرها لأنها تحتوي على الفيتامينات.
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي، بأنها كانت ناجحة، وأضاف أن مجموعة العشرين تعيش الآن إصلاحا داخليا.
رصدت لجنة معاينة تابعة لمديرية الثقافة بجهة مراكش آسفي، المآثر التاريخية والمزارات السياحية العريقة التي تضررت بمدينة مراكش وإقليمها جراء الزلزال الذي ضرب المملكة يوم الجمعة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع ممر تجاري كبير (شريان تجاري عالمي) يربط تركيا بالسعودية والإمارات عبر العراق.
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من رئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي، آسيمي غويتا، تناول تطوير العلاقات الثنائية وسبل تسوية الوضع حول النيجر.
أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ظروف الجالية المصرية بالمغرب، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف أبناء الجالية.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن باريس يجب أن تعتذر عن منع الصحفيين الروس من حضور المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في حين أن الكثيرين ممن يعانون من نقص فيتامين D لا تظهر عليهم أي أعراض، إلا أن هناك عددا من العلامات التي يمكن أن تشير إلى عدم وجود مستويات كافية من هذا الفيتامين المهم.
يشير خبراء، إلى الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من آلام المفاصل وهي تناول دواء وهمي.
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأحد، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.
فند خبراء في الجيولوجيا والزلازل الكثير من الشائعات والتحليلات الفاقدة لأي سند علمي، دفعت البعض للمبيت خارج المنازل خوفا من تكرار الهزة بشكل أقوى وأعنف.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.
قال خبير المياه المصري عباس شراقي، إن كمية التخزين في بحيرة سد النهضة في شهري يوليو وأغسطس و8 أيام من سبتمبر، بلغت نحو 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 مترا فوق سطح البحر.
أعلنت إيران، يوم السبت، أنها لن تقبل بتغيير حدود المنطقة وستتعامل بحزم وبصورة رادعة وساحقة مع أي عمل يهدف لإحداث تغيير جيوسياسي في المنطقة.
بعد إشادته المتحمسة بمشروع ممر النقل البري بين آسيا وأوروبا أمس السبت، عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم للحديث مجددا عنه واصفا إياه بالنعمة الكبيرة.
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بدأ يشك في صدق بعض حلفاء كييف الغربيين، الذين زعموا أنهم سيدعمون دائما القوات الأوكرانية.
رد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل بمصر على تصريحات الإعلامي عمرو أديب حول انتخابات الرئاسة المصرية، وقال إنها وجهة نظر أديب وأنه حر فيها "ولا تحتاج لتعليق مني كرئيس لحزب سياسي".
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن حرائق الغابات التي ضربت هاواي في أغسطس الماضي فاقمت وضع الولاية وزادت من رغبة سكانها في الاستقلال عن الولايات المتحدة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الهند تنوي تقديم مجالات يمكن فيها استثمار المبالغ الضخمة التي تراكمت لدى روسيا بالعملة الوطنية الهندية – الروبية.
التقطت إحدى كاميرا المراقبة بمدينة إنزكان جنوب أغادير على ساحل المحيط الأطلسي في المغرب لحظة هزة أرضية ضربت المملكة ليل الجمعة فجر السبت.
أعلنت الخارجية الرومانية أنها استدعت الوزيرة المستشارة بسفارة روسيا إيلينا كوبنينا السبت للاحتجاج على قيام مسيرة "تشبه" تلك التي يستخدمها الجيش الروسي، بانتهاك مجال رومانيا الجوي.
تضررت عدة معالم ومبان أثرية في الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة وأسفر عن مصرع المئات، من بينها منارة أحد أشهر جوامع شمال إفريقيا في مراكش.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية مساء الجمعة وحدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، إلى 1305 وفيات و1832 إصابة من بينها 1220 إصابة خطيرة.
تحت العنوان أعلاه، كتبت ايلينا زادوروجنايا، في "فزغلياد"، حول وقوع الولايات المتحدة في مأزق جيوسياسي في أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو" عن محاولة واشنطن وبروكسل الاتفاق على رسوم جمركية تستهدف الصين.
قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يمثل بلاده في قمة G20، المنعقدة في الهند، عبارة عن وشاح مزين برموز مجموعة العشرين.
نشر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، عبر منصة "X" تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات مشاجرة وقعت بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة وهروب الجاني بعد الواقعة مباشرة.
تضمن الإعلان المشترك الذي تبنته قمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي اليوم السبت، اعترافا بوجود وجهات نظر وتقييمات مختلفة لأحداث أوكرانيا بين الدول الأعضاء في المجموعة.
قال جوناثان فاينر، النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن إدارة بلاده تحاول إقناع شركاء روسيا القدامى، بما في ذلك فيتنام، بوجود بدائل مربحة للعلاقات مع موسكو.
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مجموعة من الوثائق الخطيرة لحرب أكتوبر، والتي شملت تقييم القادة الإسرائيليين للحرب في اليوم السابق للمعركة.
علق السياسي المغربي سعد الدين العثماني، على التبعات النفسية التي سيتعرض لها المواطنون المغربيون جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر يوم السبت.
توصلت التحقيقات الواسعة في ملف الفساد المتعلق باللوحات الإشهارية (الطرقية) بالجزائر إلى أن المالك الحقيقي للشركة المتخصصة بذلك هو ابن أحد أشقاء الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
اتهمت سلطات النيجر السبت فرنسا بـ"نشر قواتها" في عدد من دول غرب إفريقيا استعدادا لشن "عدوان" على البلاد.
أقيل مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، هانزي فليك من منصبه، يوم الأحد على إثر الخسارة المذلة أمام اليابان 1-4 أمس السبت في فولفسبورغ، حسبما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.
قال نائب وزير التعليم والعلوم الروسي قسطنطين موغيليفسكي، إن النهج الغربي في تصدير التعليم هو في الواقع استيراد لأذكى الطلاب وأكثرهم موهبة من الدول غير الغربية.
تستخدم طائرة "أكولا آ – 175" (القرش) الروسية المتعددة المهام في استشعار سطح الأرض عن بعد ليلا ونهارا في مختلف ظروف الطقس والتضاريس.
شهدت المباحثات حول الإعلان المشترك لقمة العشرين خلافات حادة بين الولايات المتحدة وحلفائها في مجموعة السبع وروسيا وشركائها في مجموعة بريكس
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، الإسرائيليين العازمين السفر إلى مدينة أومان الأوكرانية للاحتفال برأس السنة العبرية منتصف الشهر الجاري، أن يتصرفوا بمسؤولية.
أفادت وكالة Press Trust of India للأنباء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهى قبل الموعد المحدد له مشاركته في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية.
أفادت الدفاع الروسية أن طيرانها دمر قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، ثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.
وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "الشعب الوطني" بأنه أفضل أصول البلاد وأيضا أثنى على المتميزين والمبدعين في العمل الذين كرسوا أنفسهم لخلق أصول قيمة لازدهار البلاد.
نقل موقع "بيزنس انسايدر" مقتطفات غير منشورة بعد من سيرة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وقالت إن لديه طفلا سرّيا ثالثا من المغنية الكندية غرايمس، ويدعى تكنو ميكانيكوس.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين، إن الغرب لن يتمكن من مواصلة هيمنته والبقاء مسيطرا، مع ظهور مراكز جديدة للتطور العالمي.
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