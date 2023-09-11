رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: عدد الضحايا في درنة يتخطى الـ 2000 والمفقودون بالآلاف

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في درنة يتخطى الـ 2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف.

وأضاف أسامة حماد أن هناك أحياء كاملة اختفت في البحر مع الآلاف من سكانها.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة.

وقال المجلس التسييري لبلدية درنة إن الوضع في المدينة خارج السيطرة، وطالب بالتدخل الدولي لإنقاذها.

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وطالب المجلس التسييري للمدينة بفتح ممر بحري مع المدينة بعد انهيار معظم الطرق البرية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.

ورصدت "بوابة الوسط" آثار الدمار التي لحقت بالكثير من المباني والعمارات والجسور وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مدينة درنة، مع تعرض مدن في شرق البلاد للتأثيرات المناخية للعاصفة "دانيال".

وأفادت "بوابة الوسط" بأن السيول الجارفة دمرت جميع الجسور الرابطة بين ضفتي مدينة درنة وأغلب العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي.

كما قطعت السيول أغلب الطرق المؤدية إلى داخل المدينة وأدت إلى انقطاع الكهرباء وجميع وسائل الاتصالات.

جدير بالذكر أن المجلس البلدي بدرنة أعلن انهيار سدين في المدينة.

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ



اللهم لطفك وعفوك وحفظك ، نسأل الله ان يحفظ مدينة درنة pic.twitter.com/xsVmYdmtg8 — عطّاف (@Attaf84) September 11, 2023

تسجيل مرئي يوضح انهيار عدد كبير من المباني و المنازل السكنية في #درنه و للاسف عدد كبير منها يوجد بها عالقون و ضحايا #انقذوا_الشرق_الليبي#ليبيا#اغيثوا_ليبيا@boshgmapic.twitter.com/uE2v43GRFC — ⵎⵉⵍⴰⴷ - MiLad alTarqi 🇱🇾 (@meladahmed15) September 11, 2023

عاجل 🚨 #ليبيا:🇱🇾

المدى الكامل للضرر في #درنة غير معروف، والمنطقة معزولة تمامًا عن العالم الخارجي.

هناك تقارير عن انهيار السد (غير مؤكدة). ويخشى العشرات من الإنهيارات الأرضية .



⚡ ليبيا تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا إثر العاصفة دانيال. pic.twitter.com/ofsWkofMFo — صحيفةكلباء الإخبارية (@kalbaae) September 11, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية