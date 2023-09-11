رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: عدد الضحايا في درنة يتخطى الـ 2000 والمفقودون بالآلاف
قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في درنة يتخطى الـ 2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف.
وأضاف أسامة حماد أن هناك أحياء كاملة اختفت في البحر مع الآلاف من سكانها.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة.
وقال المجلس التسييري لبلدية درنة إن الوضع في المدينة خارج السيطرة، وطالب بالتدخل الدولي لإنقاذها.
وطالب المجلس التسييري للمدينة بفتح ممر بحري مع المدينة بعد انهيار معظم الطرق البرية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.
ورصدت "بوابة الوسط" آثار الدمار التي لحقت بالكثير من المباني والعمارات والجسور وانقطاع الكهرباء والاتصالات في مدينة درنة، مع تعرض مدن في شرق البلاد للتأثيرات المناخية للعاصفة "دانيال".
وأفادت "بوابة الوسط" بأن السيول الجارفة دمرت جميع الجسور الرابطة بين ضفتي مدينة درنة وأغلب العمارات والمباني والبيوت التي تقع على ضفتي مجرى الوادي.
كما قطعت السيول أغلب الطرق المؤدية إلى داخل المدينة وأدت إلى انقطاع الكهرباء وجميع وسائل الاتصالات.
جدير بالذكر أن المجلس البلدي بدرنة أعلن انهيار سدين في المدينة.
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ— عطّاف (@Attaf84) September 11, 2023
اللهم لطفك وعفوك وحفظك ، نسأل الله ان يحفظ مدينة درنة pic.twitter.com/xsVmYdmtg8
درنة المنكوبة 💔#درنة_منكوبة#انقذو_الشرق_الليبيpic.twitter.com/N7axAy0ToD— Tatmy Tamy (@tatmy_t) September 11, 2023
#انقذوا_الشرق_الليبي#البيضاء#اغيثوا_ليبيا#سوسة#ليبيا#درنة#المرج#بنغازي#إعصار_دانيالpic.twitter.com/0mtg22KySX— سمية علي (@sumia78) September 11, 2023
تسجيل مرئي يوضح انهيار عدد كبير من المباني و المنازل السكنية في #درنه و للاسف عدد كبير منها يوجد بها عالقون و ضحايا #انقذوا_الشرق_الليبي#ليبيا#اغيثوا_ليبيا@boshgmapic.twitter.com/uE2v43GRFC— ⵎⵉⵍⴰⴷ - MiLad alTarqi 🇱🇾 (@meladahmed15) September 11, 2023
عاجل 🚨 #ليبيا:🇱🇾— صحيفةكلباء الإخبارية (@kalbaae) September 11, 2023
المدى الكامل للضرر في #درنة غير معروف، والمنطقة معزولة تمامًا عن العالم الخارجي.
هناك تقارير عن انهيار السد (غير مؤكدة). ويخشى العشرات من الإنهيارات الأرضية .
⚡ ليبيا تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل ما لا يقل عن 150 شخصا إثر العاصفة دانيال. pic.twitter.com/ofsWkofMFo
#برقه مدينة درنه اليوم💔 pic.twitter.com/gGwMyhDAOZ— Fatima Fatoom (@FatimaFatoom117) September 11, 2023
المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية