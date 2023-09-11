ليبيا.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة "دانيال"

أفاد مراسل RT في ليبيا بأن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مناطق ومدن عدة بشرق البلاد أمس الأحد، ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل.

وذكر مراسلنا أن مدير مركز البيضاء الطبي، رجح ارتفاع عدد ضحايا العاصفة لأكثر من 100 شخص نظرا لكثرة البلاغات عن المفقودين.

🔸 فيضانات عارمة اجتاحت عديد المدن شرق #ليبيا 🇱🇾



🔸 منسوب المياه آخذ في الارتفاع، والعديد من الأسر محاصرة داخل منازلها.



🔸 جرفت الفيضانات العديد من السيارات وتسببت في انهيار سد مائي في مدينة #درنةpic.twitter.com/MTjUIb0a0R — أمين محافظية (@aminemehafdia) September 11, 2023

وقد أفاد مدير مستشفى تاكنس العام خالد عيسى، بأن 5 وفيات، بسبب الفيضانات التي سببتها العاصفة وصلت إلى المستشفى.

بدوره أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن 7 ضحايا كحصيلة أولية وراء فيضانات عاصفة دانيال في مدينة سوسة.

خسائر بشرية ومالية في فيضانات واعاصير شرق #ليبيا 🇱🇾💔

"اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به

ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به"

حفظ الله #ليبيا🇱🇾🤲🏻 pic.twitter.com/oiokV9rNrF — ميليسا🇩🇿💥 (@Melissa_DZ_Usma) September 11, 2023

المصدر: RT