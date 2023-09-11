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ليبيا.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة "دانيال"

أخبار العالم العربي

ليبيا.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة
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أفاد مراسل RT في ليبيا بأن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مناطق ومدن عدة بشرق البلاد أمس الأحد، ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل.

وذكر مراسلنا أن مدير مركز البيضاء الطبي، رجح ارتفاع عدد ضحايا العاصفة لأكثر من 100 شخص نظرا لكثرة البلاغات عن المفقودين.

وقد أفاد مدير مستشفى تاكنس العام خالد عيسى، بأن 5 وفيات، بسبب الفيضانات التي سببتها العاصفة وصلت إلى المستشفى.

بدوره أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن 7 ضحايا كحصيلة أولية وراء فيضانات عاصفة دانيال في مدينة سوسة.

المصدر: RT

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