قناة RT تفتح أبوابها أمام الصحفيين المصريين لتبادل الخبرات وسفيرا مصر وروسيا يشيدان بالخطوة

فتحت قناة RT في موسكو اليوم أبوابها أمام مجموعة من الصحفيين المصريين الشباب ضمن ملتقى لتبادل الخبرات نظمته تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الـ80 لتأسيس العلاقات بين مصر وروسيا.

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واستُهل الملتقى بزيادة وفد الصحفيين المصريين لمقر الخارجية الروسية بموسكو، حيث استمعوا إلى كلمة رئيس قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية يفغيني بريماكوف، ومديرة قناة RT مايا مناع، بالإضافة إلى السفير المصري في روسيا نزيه النجاري.

وخلال اللقاء توجه السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو عبر الفيديو للمجتمعين بكلمة رحب فيها بالصحفيين المصريين وأشاد بخطوة قناة RT التي نظمت هذه الفعالية والتيتتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 80 لتأسيس العلاقات بين مصر وروسيا.

وقال سفير روسيا في القاهرة: "تلعب وسائل الإعلام دورا كبيرا في تعزيز التعاون بين روسيا ومصر"، مشيرا إلى أن الشعب في روسيا يحب مصر ويرغب في أن تكون العلاقات معها متنوعة.

وأشار السفير الروسي إلى أنه يتطلع إلى أن يحظى الملتقى في قناة RT بموسكو بالاهتمام، سواء من الناحية المهنية أو من لجهة التعرف على روسيا بشكل أكبر، متمنيا تجربة رائعة للصحفيين الشباب في موسكو.

وأكد السفير الروسي بالقاهرة على العلاقات الممتدة بين مصر وروسيا على مر السنوات، حيث أعاد إلى الأذهان تاريخ أواصر الصداقة بين موسكو والقاهرة والدور الفعال في توطيد العلاقات مع مصر، بدءا من السد العالي ومواجهة العدوان الثلاثي على مصر، حتى بناء مفاعلات الضبعة النووية مرورا بدعم مصر في الانضمام لمجموعة بريكس عام 2023.

من جانبه، أعرب السفير المصري في روسيا نزيه النجاري، عن سعادته بتواجد الصحفيين المصريين في روسيا، مشيرا إلى أنه سيلتقي بهم مرة أخرى.

وأوضح أنه شعر بالسعادة عندما علم من مديرة قناة RT مايا مناع أنه يجري إعداد ملتقى لتبادل الخبرات مع الصحفيين المصريين، موضحا أن هناك جيلا يحتاج للاطلاع على العلاقات بين مصر وروسيا بشكل أكبر، لأن "هذه العلاقات يوجد بها جزء كبير تاريخي وعاطفي".

وتابع: "من المهم للغاية تواجدكم للتعرف على هذه العلاقات بشكل أكبر".

من جانبها، رحبت مديرة قناة RT العربية مايا مناع، بالصحفيين المصريين وأكدت استعدادها للعمل المشترك وإطلاق برنامج تبادل الخبرات بدعم من "روس سوترودنيتشيستفو"، حيث سيعمل الصحفيون المصريون هذا الأسبوع مع زملائهم من قناة RT العربية في إنتاج أفلام وثائقية، وتصوير قصص، وكتابة الأخبار للبث التلفزيوني وعلى الموقع الإلكتروني.

وأوضحت أن القناة تلقت أكثر من ألف طلب للمشاركة، ووقع الاختيار على 30 صحفيا من الأكثر موهبة وطموحا.

وكانت مديرة القناة نشرت مجموعة من الصور للحظة اختيار الشباب الصحفيين في القاهرة خلال شهر أغسطس الماضي.

وتنظم قناة RT العربية التلفزيونية، بالاشتراك مع الوكالة الفدرالية لشؤون التعاون بين رابطة الدول المستقلة، والمواطنين المقيمين بالخارج، والتعاون الإنساني الدولي "روس سوترودنيتشيستفو"، هذا اللقاء للصحفيين المصريين الشباب كجزء من برنامج الجيل الجديد لتبادل الخبرات وتعزيزها.

المصدر: RT