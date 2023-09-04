"مصر ستدير المفاعل النووي بالكامل".. روسيا تجهز نخبة من المصريين على أراضيها

كشف منسق البرنامج النووي المصري الروسي طارق حسين لـRT، تفاصيل هامة عن إعداد نخبة من الخبراء المصريين في روسيا لتشغيل مفاعل الضبعة النووي، حيث ستتم نقل إدارته بالكامل للجانب المصري.

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وأكد أن هيئة الطاقة الذرية هي المسؤول الفني والعلمي عن تشغيل مفاعل الضبعة النووي بالتعاون مع شركة "روس آتوم" الروسية.

وأوضح أنه تتواصل أعمال تدريب الخبراء المصريين التابعين لهيئة الطاقة الذرية المصرية في روسيا، بحيث يكونوا جاهزين للمشاركة عملية إدارة وتشغيل مفاعل الضبعة النووي فور اكتمال البناء، مشيرا إلى أن أعمال التدريب مستمرة حتى استلام المفاعلات وتشغيلها، ويتأكد الجانب الروسي من كفاءة الخبرة المصرية في إدارة المفاعل قبل البدء في عملية الانسحاب التدريجي.

وأضاف أن عملية التدريب تشمل العدد الذي يكون له تأقير في عملية الإدارة والتشغيل، مشيرا إلى أن عملية الإدارة الروسية لمفاعل الضبعة النووي ستستمر لمزيد من الوقت حتى تنتقل إلى الإدارة المصرية نظرا لخطورة الأمر ، مشيرا إلى الجانب الروسي سيكون متواجد حتى نقل الخبرة للخبراء المصريين بشكل كامل ، حيث أن هذا الأمر يحتاج وقت طويل.

وأشاد منسق البرنامج النووي "المصري - الروسي" بأكاديمية البحث العلمي المصرية بالمفاعل النووي المصري، مشيرا إلى أنه يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر ويساهم في عملية توليد الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة ذات كفاءة كبيرة ، وهي طاقة خضراء لا تحمل أي تلوث، وهو المستهدف من الإدارة المصرية لقطاع الطاقة بشكل أجمع.

وأوضح أن عملية التدريب تتم في روسيا ، وأيضا داخل مصر بمفاعل انشاص " هو مفاعل أرجنتيني"، مشيرا إلى أن المصريين أصبح لديهم القدرة الكافية على إدارة هذا المفاعل بشكل مصري كامل.

وشدد على أن الجانب الروسي أشاد بقدرة المصريين المتدربين على تشغيل المفاعل النووي، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب وراء استكمال الجانب الروسي لعملية البناء المفاعل النووي، حيث أن ذلك المفاعل سيتم نقل إدارته إلى مصر بشكل كامل ولذلك يجب أن يكون المصريين كفء للعمل بها، واذا كان هناك شك من الجانب الروسي بالقدرة المصرية كان لن يتم التسليم والعمل بهذا الشكل السريع.

يذكر أن شركة بناء محطات الطاقة النووية الروسية "روس أتوم" حصلت على رخصة بناء المفاعل الرابع، في محطة الطاقة النووية التي تقيمها مصر في منطقة الضبعة بشمال غربي البلاد.

ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.

وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT