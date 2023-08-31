مصر.. عرض مشاهد جوية غير مسبوقة لمحطة الضبعة النووية

عرضت قناة الضبعة على تليغرام مشاهد جوية غير مسبوقة لمحطة الضبعة النووية، لتظهر حجم الإنجازات التي تمت في المشروع.

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وأظهرت المشاهد مصيدة قلب المفاعل النووي، التي تتم الاستعدادات لتركيبها في أول مفاعل نووي مصري يوم السادس من أكتوبرـ وبذلك يتم تركيب أو معدة نووية في المحطة المصرية.

ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.

وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: RT