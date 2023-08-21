مصر.. الانتهاء من صبّ الجزيرة النووية للمفاعل الأول في محطة الضبعة

أعلن رئيس هيئة المحطات النووية في مصر أمجد الوكيل، الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول في محطة الضبعة الكهرذرية بقدرة 1400 ميغاواط.

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ونقل موقع "اليوم السابع" عن الوكيل قوله إنه من المتوقع تركيب مصيدة قلب المفاعل الأول في السادس من أكتوبر المقبل.

ولفت الوكيل إلى أن زيارة ممثلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وخبراء VO-Safety تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الضرورية للحصول على تصريح البدء في أعمال الإنشاء للمفاعل النووي الرابع في المحطة، حيث شهدت هذه الزيارة الاطلاع على وثائق التصميم المعتمدة اللازمة لبدء الإنشاءات والتأكد من توافقها مع جميع المتطلبات التنظيمية.

وأكد الوكيل أن نجاح الزيارة التفتيشية يعد تتويجا لجهود فرق العمل التابعة لهيئة المحطات النووية، ونتيجة لتراكم الخبرات والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة التعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل الرابع في نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028.

وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: "اليوم السابع" وRT