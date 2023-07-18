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RT تنظم دورة تدريبية لصحفيين شباب من مصر في الذكرى 80 لإقامة العلاقات بين القاهرة وموسكو (صور)

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RT تنظم دورة تدريبية لصحفيين شباب من مصر في الذكرى 80 لإقامة العلاقات بين القاهرة وموسكو (صور)
RT
لقاءات RT العربية في القاهرة
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عقد وفد من قناة RT العربية في مصر لقاءات مع صحفيين مصريين شباب مرشحين لخوض دورة إعلامية تدريبية في روسيا، في إطار التعاون الخارجي وتبادل الخبرات الذي دأبت القناة على تعزيزه.

وأعلنت RT العربية عن تنظيم تدريب للصحفيين المصريين الشباب (من 25-35 عاما)، بمناسبة حلول الذكرى الـ 80 لتأسيس العلاقات الروسية المصرية، والتي يتم الاحتفال بها في 24 أغسطس 2023.

وتنظم قناة RT العربية التلفزيونية، بالاشتراك مع الوكالة الفدرالية لشؤون التعاون بين رابطة الدول المستقلة، والمواطنين المقيمين بالخارج، والتعاون الإنساني الدولي "روس سوترودنيتشيستفو"، هذا التدريب الداخلي للصحفيين المصريين الشباب كجزء من برنامج الجيل الجديد.

RT تنظم دورة تدريبية لصحفيين شباب من مصر في الذكرى 80 لإقامة العلاقات بين القاهرة وموسكو (صور)
RT تنظم دورة تدريبية لصحفيين شباب من مصر في الذكرى 80 لإقامة العلاقات بين القاهرة وموسكو (صور)
RT تنظم دورة تدريبية لصحفيين شباب من مصر في الذكرى 80 لإقامة العلاقات بين القاهرة وموسكو (صور)

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وسوف يغطي التدريب الموضوعات التالية: إنتاج المحتوي الإخباري والترويج له، والبحث عن الأخبار والتأكد من الحقائق، والعمل في مناطق النزاع المسلح، وإنتاج الأفلام الوثائقية. ويعقد وفد من RT العربية لقاءين في القاهرة والإسكندرية كجزء من لقاءات تعريفية مع الصحفيين المصريين.

وكانت قناة RT، بالتعاون مع الوكالة الفدرالية لشؤون التعاون بين رابطة الدول المستقلة، والمواطنين المقيمين بالخارج، والتعاون الإنساني الدولي، قد قامت بدورات تدريبية لصحفيين من سوريا، حيث زار موسكو في إطار برنامج الجيل الجديد في أكتوبر 2022، ثلاثون صحفيا من سوريا للمشاركة في برنامج تبادل الخبرات.

ودأبتRT، على مدى أكثر من 11 عاما، على إجراء دورات تدريبية للصحفيين حول العالم بشكل مستقل. وخلال فترة المشروع، شارك أكثر من 1200 شخص من آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وروسيا ورابطة الدول المستقلة في برامج تبادل الخبرات.

RT تنظم دورة تدريبية لصحفيين شباب من مصر في الذكرى 80 لإقامة العلاقات بين القاهرة وموسكو (صور)
RT تنظم دورة تدريبية لصحفيين شباب من مصر في الذكرى 80 لإقامة العلاقات بين القاهرة وموسكو (صور)
RT تنظم دورة تدريبية لصحفيين شباب من مصر في الذكرى 80 لإقامة العلاقات بين القاهرة وموسكو (صور)

المصدر: RT

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