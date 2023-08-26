80 عاما من العلاقات بين روسيا ومصر

تحتفل روسيا ومصر اليوم بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث تعززت خلال هذه الفترة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان على عمق العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن وزيري خارجية البلدين شددا على العمل المشترك لتعزيز التعاون في شتى المجالات، من جانبها أشادت السفارة الروسية في القاهرة بالعلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين روسيا ومصر، مضيفة أن الدولتين تنفذان مشاريع ضخمة كمحطة الضبعة النووية، التي ستصبح رمزا للصداقة الروسية المصرية المتينة، تماما كالسد العالي في أسوان.