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أبعاد روسية

الذكرى الثمانون لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية المصرية ولقاء حصري مع السفير المصري في روسيا

أخبار العالم العربي

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لقاء حصري غير عادي مع سعادة السفير المصري في روسيا السيد نزيه النجاري..

لقاء خاص لا يلقى الضوء على العلاقات المصرية الروسية فقط، وهي تمر بالذكرى الثمانين على تأسيسها، وإنما أيضا يصبغ الموضوع صبغة شخصية نادرة كاشفا مشهداً فريداً تمتزج فيه الذكريات الشخصية مع الأمور الرسمية الدبلوماسية بين موسكو والقاهرة، وذلك من خلال التعرف إلى حياة ضيف البرنامج سفير مصر لدى روسيا.

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