القبض على مجرمين إسرائيليين في دبي

تمكنت السلطات الإماراتية، في دبي من إلقاء القبض على مجرمين إسرائيليين كانا معروفين لدى الشرطة، ومرتبطين بمنظمات إجرامية.

وتم الاعتقال من قبل السلطات في الإمارات إثر الجرائم التي ارتكبها الاثنان هناك.

وألقت الشرطة القبض على أحد المجرمين قبل ثلاثة أسابيع إثر وثيقة مزورة، بينما تم القبض على الآخر قبل أسبوع بعد تعرضه لحادث سيارة.

وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي في دبي. كما ذكر موقع "عرب 48" أن الجريمة أسفرت عن مقتل شاب يدعى غسان شمسية من مدينة عكا.

واستقبلت الإمارات مئات الإسرائيليين منذ أبرمت مع تل أبيب اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات