الإمارات توقف عددا من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي

أعلنت السلطات الإماراتية مساء الأربعاء توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي في دبي.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "تعلن القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن يحمل الجنسية نفسها".

وأضاف أنه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

القيادة العامة لشرطة دبي تعلن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن من ذات الجنسية. وسيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 24, 2023

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس" إن إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي الأربعاء.

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وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي أن السلطات المحلية تحقق في القضية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بمقتل إسرائيلي ثلاثيني في دبي.

وتشير المعلومات إلى أن القتيل تعرّض للطعن خلال تواجده في موقف للسيارات.

وذكر موقع "عرب 48" أن الجريمة أسفرت عن مقتل شاب يدعى غسان شمسية من مدينة عكا.

واستقبلت الإمارات مئات الإسرائيليين منذ أبرمت مع تل أبيب اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب