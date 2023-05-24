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الإمارات توقف عددا من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي

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الإمارات توقف عددا من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي
Globallookpress
الإمارات
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أعلنت السلطات الإماراتية مساء الأربعاء توقيف عدد لم تحدده من الإسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي في دبي.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: "تعلن القيادة العامة لشرطة دبي إلقاء القبض على عدد من الأشخاص من الجنسية الإسرائيلية، بعد قيامهم بالاعتداء والتسبب بوفاة مواطن يحمل الجنسية نفسها".

وأضاف أنه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس" إن إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي الأربعاء.

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وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي أن السلطات المحلية تحقق في القضية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بمقتل إسرائيلي ثلاثيني في دبي.

وتشير المعلومات إلى أن القتيل تعرّض للطعن خلال تواجده في موقف للسيارات.

وذكر موقع "عرب 48" أن الجريمة أسفرت عن مقتل شاب يدعى غسان شمسية من مدينة عكا.

واستقبلت الإمارات مئات الإسرائيليين منذ أبرمت مع تل أبيب اتفاقية عام 2020 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية برعاية الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب

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