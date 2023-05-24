مقتل إسرائيلي طعنا في دبي والسلطات المحلية تحقق في الحادث (صورة)

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مقتل إسرائيلي ثلاثيني في دبي بعد طعنه، مشيرة إلى أن السلطات المحلية تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

من جهته، ذكر موقع "عرب 48" أن الجريمة أسفرت عن مقتل الشاب غسان شمسية من مدينة عكا، اليوم الأربعاء.

وذكرت المعلومات أن القتيل تعرّض للطعن خلال تواجده في موقف للسيارات.

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هذا ولم تعرف خلفية الجريمة بعد، وفي الأثناء باشرت شرطة دبي التحقيق في ملابساتها.

المصدر: "الجيش الإسرائيلي" + "عرب 48"