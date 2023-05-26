شرطة دبي تنشر فيديو تفاصيل القبض على متورطين في حادثة مقتل إسرائيلي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي في الإمارات،، القبض على 8 إسرائيليين على خلفية مقتل إسرائيلي آخر إثر طعنه بآلة حادة.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة دبي على "تويتر"، بيانا استعرض فيه صور وأسماء الإسرائيليين، وقال إنه "في أقل من 24 ساعة فقط، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على 8 أشخاص من الجنسية الإسرائيلية المتورطين في جريمة الاعتداء والتسبب في وفاة مواطن من الجنسية ذاتها".

#فيديو | تفاصيل القبض على الاسرائيليين الثمانية المتورطين في جريمة الاعتداء والتسبب في وفاة رجل من موطنهم. pic.twitter.com/9Ndn0aJLxB — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 25, 2023

وأفادت شرطة دبي بأن المتوفى يدعى غسان شمسية، وهو من عرب 48 يبلغ من العمر 33 عاما، وتوفي نتيجة شجار نشب أثناء وجود أسرتي الطرفين بالدولة.

وأضافت أن جريمة القتل جاءت "على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين"، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض في البداية على اثنين من المتسببين في الحادث في غضون 3 ساعات، قبل أن تنهي عملية القبض على بقية المتورطين قبل أقل من 24 ساعة على الجريمة.

وكشفت الشرطة أن تفاصيل الحادثة تعود "إلى أن أفراد العائلة المتسببين في جريمة الاعتداء، حضروا إلى الدولة قادمين من إحدى الدول الأوروبية بغرض السياحة والتسوق، وأثناء تجولهم في إحدى مناطق الإمارة، تصادف لقائهم مع المجني عليه في مقهى".

وتابع البيان أنه بمجرد اللقاء اندلع "اعتداء متبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث الوفاة بعد طعن المجني عليه بآلة حادة".

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "مواطنا إسرائيليا في منتصف الثلاثينيات قتل طعنا في دبي"، وأضاف أن السلطات المحلية تحقق في القضية.

المصدر: RT