إحباط عملية تصفية مجرم إسرائيلي في دبي بعد تحذير من شرطة تل أبيب

أحبطت شرطة الإمارات محاولة اغتيال مجرم إسرائيلي في دبي، وتم اعتقال الفريق الذي كان ينوي تنفيذ الاغتيال فور وصوله إلى البلاد يوم الجمعة.

وقال موقع "يسرائيل هايوم" إن إحباط العملية تم بعد تحذير من الشرطة الإسرائيلية.

وقبل أيام نقلت الشرطة الإسرائيلية معلومات إلى شرطة دبي تفيد بأن مجرما إسرائيليا على وشك أن يقتل على أراضيها، في إطار صراع بين منظمات جريمة تعيش شمال إسرائيل.

وأفاد الموقع العبري بأنه عندما هبطت المجموعة في الإمارات كان من المتوقع أن تنفذ العملية في دبي الليلة الماضية، لكن شرطة دبي أحبطت المخطط وألقت القبض عليهم.

وقبل نحو شهرين، قتل غسان شمسية 33 عاما من سكان عكا، في دبي، وألقت شرطة دبي القبض على 8 إسرائيليين للاشتباه في تورطهم، وأدى التحقيق في الحادث إلى استنتاج أنه صراع بين المجرمين.

المصدر: موقع "يسرائيل هيوم"