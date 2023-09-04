بالفيديو.. افتتاح مقر السفارة الإسرائيلية في البحرين

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني اليوم الاثنين المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فيديو من حفل الافتتاح، وأفاد بأنه تم وضع مزوزاه (الجزء الخارجي من الصندوق ينقش عليه في الغالب الوصايا العشر أو نجمة داوود) على مدخل السفارة الإسرائيلية في مقرها الثابت وفقا للتقاليد اليهودية المتبعة في تدشين محلات السكن والعمل".

في موقف مثير للمشاعر بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني في العاصمة المنامة تم وضع مزوزاه على مدخل السفارة الاسرائيلية في مقرها الثابت وفقا للتقاليد اليهودية المتبعة في تدشين محلات السكن والعمل🇧🇭🇮🇱 https://t.co/AOkrKSsAxY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 4, 2023

وكان كوهين وصل يوم أمس الأحد إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها إلى دولة موقّعة على اتفاقيات إبراهيم.

Foreign Minister Dr Abdellatif Al Zayani and Israel's Minister of Foreign Affairs Eli Cohen @elicoh1 officially inaugurate the new premises of Israel's Embassy to Bahrain .

وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني ووزير خارجية دولة إسرائيل يفتتحان مقر السفارة الجديد في المنامة pic.twitter.com/uMAAGwV5Kj — Ahdeya Ahmed AlSayed (@AhdeyaAhmed) September 4, 2023

وكان من المقرر أن يزور كوهين البحرين في وقت سابق من الصيف، لكن الزيارة تم تأجيلها.

ورجحت جهات إسرائيلية أن سبب التأجيل، اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، والاستنكار الكبير الذي أعقب ذلك في العالم العربي.

المصدر: RT