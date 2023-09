بالفيديو.. افتتاح مقر السفارة الإسرائيلية في البحرين

Foreign Minister Dr Abdellatif Al Zayani and Israel's Minister of Foreign Affairs Eli Cohen @elicoh1 officially inaugurate the new premises of Israel's Embassy to Bahrain .

وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني ووزير خارجية دولة إسرائيل يفتتحان مقر السفارة الجديد في المنامة pic.twitter.com/uMAAGwV5Kj