 
مباشر
عاجل
بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي

بالفيديو.. افتتاح مقر السفارة الإسرائيلية في البحرين

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. افتتاح مقر السفارة الإسرائيلية في البحرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzdi

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني اليوم الاثنين المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فيديو من حفل الافتتاح، وأفاد بأنه تم وضع مزوزاه (الجزء الخارجي من الصندوق ينقش عليه في الغالب الوصايا العشر أو نجمة داوود) على مدخل السفارة الإسرائيلية في مقرها الثابت وفقا للتقاليد اليهودية المتبعة في تدشين محلات السكن والعمل".

وكان كوهين وصل يوم أمس الأحد إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها إلى دولة موقّعة على اتفاقيات إبراهيم.

وكان من المقرر أن يزور كوهين البحرين في وقت سابق من الصيف، لكن الزيارة تم تأجيلها.

ورجحت جهات إسرائيلية أن سبب التأجيل، اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، والاستنكار الكبير الذي أعقب ذلك في العالم العربي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي