وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي ولي عهد البحرين (صور)

عرض وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مختلف التحديات الإقليمية والتجارة الحرة.

وقال كوهين في تصريح: "اجتمعت مع سمو ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشنا خلال الاجتماع مختلف التحديات الإقليمية والتزام دولتينا بالتصدي للإرهاب وأهمية دعم اتفاقية التجارة الحرة ومشاريع التعاون بين الشباب من إسرائيل والبحرين".

وأضاف: "شكرت سمو ولي العهد على دوره المتمثل في دعم اتفاقيات إبراهيم التي غيرت وجه الشرق الأوسط وساهمت في استقرار ورخاء شعوب المنطقة، وأبلغته اننا نتطلع إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع جميع دول المنطقة".

وزير الخارجية: اجتمعت مع سمو ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشنا خلال الاجتماع مختلف التحديات الإقليمية والتزام دولتينا بالتصدي للإرهاب وأهمية دعم اتفاقية التجارة الحرة ومشاريع التعاون بين الشباب من إسرائيل والبحرين.



وقد شكرت سمو ولي العهد على دوره المتمثل في… pic.twitter.com/PfhnT9DP4J — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 4, 2023

وقد نشرت صحيفة "الأيام" البحرينية صورا من اللقاء الذي جمع الجانبين دون أن تذكر أن تفاصيل عن اللقاء.

يذكر أن البحرين أعلنت في 11 سبتمبر 2020 موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتم توقيع الاتفاق رسميا في احتفال أقيم بتاريخ 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض، وذلك ضمن اتفاقيات إبراهيم.

المصدر: RT