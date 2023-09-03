وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى البحرين اليوم الأحد في زيارة هي الأولى من نوعها إلى دولة موقّعة على اتفاقيات إبراهيم.

وكان في استقبال كوهين في مطار البحرين الدولي نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

ومن المقرر أن يلتقي كوهين يوم الاثنين مع قادة بحرينيين ويفتح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة.

وكان من المقرر أن يزور كوهين البحرين في وقت سابق من هذا الصيف، لكن الزيارة تم تأجيلها.

ورجحت جهات إسرائيلية أن سبب التأجيل، اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، والاستنكار الكبير الذي أعقب ذلك في العالم العربي.

المصدر: AP + RT