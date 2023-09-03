مطربة "تيجي نتجوز بالسر" تعلق على قرار منعها من الغناء في مصر

كشفت المطربة اللبنانية، سارة الزكريا، تفاصيل التحقيق معها في نقابة المهن الموسيقية، مساء أمس الأحد، بعد اتهامها بالإساءة إلى المصريين خلال حفلها الأخير بالساحل الشمالي.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24" بعد منعها من الغناء في مصر، أوضحت سارة الزكريا أنه تم التحقيق معها بسبب 3 اتهامات أبرزهما جملة "أنتو مبرشمين ولا أيه؟"، فيما قالت موضحة: "نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، سألوني إيه حصل بالظبط، قولت عندنا حفلة في الساحل وكان عليها إقبال كتير، وفي ناس كتير شهرت بيا وكان كله كذب، وقولت إن كان عندي حفلة في الساحل وكان في جمهور مصريين كتير وأجانب، كانت حفلة ناجحة، بالنسبة للألفاظ بشيء على المسرح، أنا قولت إيفيه لرضا البحراوي، وهو لو فاكر يا حياتي بعدك واجعنا تعالى وامسك في دراعنا.. العالم اليوم بيحرفوا الكلام زي ما هما عايزين بالباطل، وده إفيه لرضا ومعروف، ولكن أنا ملفظتش بشيء ولكن لو الجمهور تلفظ يبقى أنا أتحمل ألفاظ الجمهور".

وأضافت سارة الزكريا: "أنا موصفتش الشعب أنه مبرشم، ولا يمكن أسيء لجمهور جاي يحضرلي، ولكن الحمد لله محبيني كتار وأنا عمري ما بوصف شعب، أنا بمزح مع جمهوري بقولهم أنتم مبرشمين ولا إيه بتتعاطوا مخدرات، أنا كتير بتحمل كلام على المسرح من مزح الجمهور وبعرف محبتهم ليا.. التحقيق كان بسبب برضو جملة "الكلب ابن ستين كلب".. ده إفيه وموجود في أغنيتي وهو الكلب إيه ما هو ابن كلب، ومقولتش لحد بعينه أنت كذا".

وأردفت: "استخدموها كإيحاءات جنسية ازاي، وكل الفنانين بيقولوها اشمعنى سارة؟ البرشام عندكوا اسمه حبوب، لكن عندنا العكس، أنا بعتذر للناس اللي مفكرة إن سارة جاية تهين شعب.. ومصر ولبنان إيد واحدة، ومستحيل أهينه، أنا مع قرار النقابة والعين مبتعلاش على الحاجب، والنقابة بتحافظ على الوضع الفني، والألفاظ، مبسوطة أن في نقيب جه لمصر زي مصطفى كامل ضبط الوضع شوية وبتنام وبتصحى تلاقي أغاني كويسة مفيهاش ألفاظ".

وأعربت عن تمنياتها بأن تتراجع النقابة عن قرار منعها من الغناء قائلة: "أملي كبير أني أرجع وبحترم قرارات النقابة، وبحترم أنهم عرفوني حدودي ووعوني، أني معملش كده تاني".

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية أمس الأحد برئاسة الفنان مصطفى كامل، عدة قرارات بشأن المطربة اللبنانية سارة زكريا، بعد اتهامها مؤخرا بالإساءة إلى المصريين في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، بينها منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي، حيث "انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية".

وقرار يقضي بتغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح، ومشاركته معها على المسرح.

بالإضافة إلى قرار التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور، وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل، حسبما صرح المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى.

المصدر: "القاهرة 24"