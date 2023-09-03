منع مطربة "تيجي نتجوز بالسر" من الغناء في مصر

كشف الفنان المصري حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل منع المطربة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في مصر، بعد إهانتها للجمهور خلال أخر حفلاتها بالساحل الشمالي.

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وقال حلمي عبد الباقي: "تجاوزت حدود الأدب واللباقة وده مش مقبول، والشعب العربي مش هيقبل أي تجاوزات والمطربة ممنوعة من الغناء في بلاد أخرى، وقررنا كلام نهائي إنها مش هتغني في مصر تاني، وعندنا قواعد المفروض نمشي عليها مينفعش يكون فيه إيحاءات جنسية ولا تقول ألفاظ نابية".

كما أكد حلمي عبد الباقي، إلغاء تصريح الغناء للمطربة سارة زكريا في مصر، وعدم السماح لها بالغناء داخل مصر، بعد الإساءات التي قدمتها مع تغريمها.

وجاء التحقيق مع سارة زكريا إثر استخدامها ألفاظًا خارجة أغضبت جمهور حفلها بمنطقة الساحل الشمالي، واعتبر الجمهور أن ذلك أمرًا مهينًا لهم كمصريين، وقالت سارة زكريا: هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟.

ورد مدير أعمال سارة زكريا خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: "بتهزر مع الجمهور بكلمة، ليه أصبحت جريمة؟".

أما عن سبب ذكرها جملة “بيضربوا برشام؟”، قال مدير أعمال المطربة: "إحنا ممكن نقول كده لبعض حتى بالأفلام والمسلسلات وبالشارع، وبنقول أنت بتاخد حاجة أو بتتعاطى على سبيل الهزار ولكن مفيهاش أي لفظ خادش، وفيه أغنية سطلانة محدش انتقدها، المغني بيغني للمساطيل".

أما عن ذكرها اللفظ الخارج، أضاف مدير أعمال سارة زكريا:" مش بتقول لحد الكلمة، والناس أحرار يقولوا اللي هما عاوزينه".

المصدر: القاهرة 24