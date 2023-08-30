بينهم مطربة لبنانية.. نقابة المهن الموسيقية في مصر تصدر قرارات صارمة بحق فنانين ومطربين

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارت عقابية بحق عدد من الفنانين والمطربين، من ضمنهم المطربة اللبنانية سارة زكريا.

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وأعلن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع بداية من يوم 3 سبتمبر وتغريمهما 50 ألف جنيه.

كما أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية استدعاء المطرب رضا البحراوي للتحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية.

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه على "فيسبوك": "قرارات النقابة العامة.. إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوعا عن العمل تبدأ من يوم 3 سبتمبر وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه"، وأضاف أنه تم استدعاء المطرب رضا البحراوي للتحقيق.

كما أعلن أيضا ايقاف تصاريح العمل للمطربة اللبنانية سارة زكريا واستدعاءها ومدير أعمالها ياسر الحريري، للتحقيق بمقر النقابة.

وتسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا صاحبة "أغنية تيجي نتجوز بالسر" في جدل كبير بعد تداول فيديو من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش.

جدير بالذكر أن النقيب مصطفى كامل قرر خلال الأيام القليلة الماضية بتحويل كل من عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب إهانة المرأة بعد تغيير كلمات "أنتِ معلمة" إلى "أنتِ معفنة".

وأثارت أغنية بعنوان "إنت معفنة" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلماتها.

المصدر: RT + "الأهرام" المصرية