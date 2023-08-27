"إنتي معفنة" تثير غضب المصريين (فيديو)

أثارت أغنية بعنوان "إنتي معفنة" لمطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلماتها، الأمر الذي دفع نقابة المهن الموسيقية في مصر لإحالتهما للتحقيق.

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وقرر نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، إحالتهما للتحقيق موضحا: "استجابة لما شاهدته وما أذاعه الزملاء الإعلامي أ / أحمد عبد العزيز و الإعلامي أ / محمد موسي قررت تكليف الدكتور / محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونيه لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورا".

من جهته، قال حمو بيكا إنه لم يقصد إهانة أحد وبالأخص المرأة، مؤكدا أنه غير كلمات أغنية "إنتي معلمة" إلى "إنتي معفنة" للمزاح مع جمهوره لا غير.

وأشار إلى أنه طرح الأغنية الأصلية للسيدات منذ فترة طويلة وحققت نسبة نجاح كبيرة، مضيفا أنه يحترم قرارات نقيب المهن الموسيقية، وينتظر التحقيق معه لإثبات حقيقة الأمر.

وقال بيكا إن كلمات الأغنية لم تحمل أي إساءة لأي فرد، لافتا إلى أنه تم حذف جميع الفيديوهات التي تحمل كلمات "إنتي معفنة" من جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT