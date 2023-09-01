نصر الله: المقاومة اللبنانية وفلسطين اليوم أقوى من أي وقت مضى

أكد أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "المقاومة اللبنانية وفلسطين باتت اليوم أقوى من أي وقت مضى".

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وشدد نصر الله خلال اللقاء على أن "المقاومة سترد بحزم على الصهاينة حال صدر عنهم أي تصرف ناجم عن خطأ في التقدير".

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، بما في ذلك "التطورات في فلسطين وسوريا وأوضاع محور المقاومة، وبعض التطورات المهمة في العالم الإسلامي".

وأشار نصرالله إلى "دور إيران البناء تجاه المنطقة ولبنان"، وأحيا "ذكرى شهداء المقاومة في المنطقة لبنان وإيران"، ووصف دور الجنرال سليماني في استقرار أمن المنطقة ضد الصهيونية والإرهاب بأنه "لا ينسى".

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ومن جانبه، قال عبد اللهيان عقب اللقاء، إن "نصر الله وجه رسالة واضحة مفادها أنه في حال بادر الكيان الصهيوني بأي حماقة فإن المقاومة باستطاعتها أن تقلب الصفحة بالشكل الذي يكون وبالا على هذه العدو".

وأكد عبد اللهيان دعم إيران المستمر للمقاومة وللشعب الفلسطيني، وأضاف: "أنه لا يمكن اليوم تجاهل مكانة المقاومة في المنطقة، والمقاومة اليوم كلاعب أساسي ورئيسي في المنطقة وفي فلسطين تحظى بالتركيز من قبل الغرب".

وشارك عبداللهيان، والوفد المرافق له بالشراكة مع السفير الإيراني في لبنان في اجتماع مشترك مع الأمناء العامين وقادة الفصائل الفلسطينية المختلفة.

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وقال أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إن النظام الدولي يمر بتغيرات جوهرية، تشمل ظهور عدد من الجهات الفاعلة الجديدة على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن أمريكا تحاول الحفاظ على هيمنتها، لكن المنطقة والعالم يدركون جيدا أنها لم تعد قادرة على ممارسة هيمنتها كما في السابق، بل على العكس من ذلك، المقاومة قوية وتستطيع تحقيق إرادتها بقوة.

ولفت إلى أن إسرائيل باتت تشعر اليوم بخسارتها في ساحة المعركة، لذلك باتت تتحدث عن اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية.

وشدد على "أهمية وحدة عمل فصائل المقاومة في الدفاع عن فلسطين والوقوف في وجه الكيان الصهيوني الغاصب، وقال إن وحدة عمل مختلف الفصائل الفلسطينية زادت من قوة المقاومة ولا شك أن للمقاومة الكلمة الأخيرة في أي قضية".

المصدر: وكالات