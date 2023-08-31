عبد اللهيان يصل إلى بيروت في زيارة تستمر يومين

أفاد مراسل RT بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة رسمية ستستمر يومين.

وذكر مراسلنا أن عبد اللهيان وصل إلى مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس، مبينا أن الزيارة ستستمر ليومين.

وكان السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبي أماني، أعلن أن عبد اللهيان، سيقوم بزيارة سريعة يوم الأربعاء إلى لبنان، من أجل اللقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.

يصل معالي وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان يوم غد الأربعاء الى لبنان، وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات إهتمام مشترك.

هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية و دورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره. — مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) August 29, 2023

وأعلن عبد اللهيان يوم أمس أنه في طريقه إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة تهدف إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

يذكر أن عبد اللهيان زار لبنان، في شهر يناير الماضي، وناقش مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، التطورات في المنطقة بوجه عام، خاصة الأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن.

المصدر: RT