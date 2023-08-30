عبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى دمشق

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه في طريقه إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة تهدف إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

وكتب عبد اللهيان في منشور عبر منصة X (تويتر سابقا): " في إطار تعزيز سياسة المنطقة المجاورة ومن أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين رؤساء الدول المجاورة. أنا ذاهب إلى دمشق".

وأضاف: "سأناقش وأتشاور مع كبار المسؤولين السوريين بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية. إيران تؤكد على ضرورة إرساء الاستقرار والسلام والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

در چارچوب تقویت سیاست منطقه‌ی همسایگی و به منظور تسریع در اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور عازم دمشق هستم.

در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی با مقامات عالی سوریه گفتگو و رایزنی خواهم داشت.

ایران بر ضرورت برقراری ثبات و آرامش و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی 🇸🇾تاکید دارد. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) August 30, 2023

وتأتي هذه الرحلة بعد حوالي شهر من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين السوريين، بينهم وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الاتصالات والتكنولوجيا.

يذكر أن سوريا استضافت في شهر مايو من هذا العام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد السياسي والاقتصادي المرافق له بعد 13 عاما.

المصدر: "مهر" + RT