لافروف والمقداد يبحثان بالتفصيل الوضع في سوريا وما حولها

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال محادثة هاتفية الوضع في سوريا وقضايا التنسيق بين البلدين في الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيانها: "تبادل وزراء الخارجية وجهات النظر حول قضايا الساعة على الساحة الإقليمية. وتم بحث الوضع في سوريا بالتفصيل وما حولها. وتم إيلاء الاهتمام الرئيسي لقضايا التنسيق المشترك في منظمة الأمم المتحدة".

أكدت عقيلة الرئيس السوري، السيدة أسماء الأسد، أن ما تتعرض له روسيا وسوريا من محاولات للتقسيم والتهميش والحصار يهدف إلى السيطرة على قراراتهما، معتبرة أنه "تحد كبير للحاضر والمسقبل".

المصدر: نوفوستي