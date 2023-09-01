نصر الله يبحث مع عبد اللهيان التطورات في لبنان والمنطقة

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل يوم أمس إلى لبنان في زيارة تستمر يومين.

وذكرت قناة "المنار" أن نصر الله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وفي السياق، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عبداللهيان والوفد المرافق له.

المصدر: "المنار" + RT