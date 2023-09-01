وزير مصري: لجأنا لكل الطرق السلمية لإقناع المعتصمين بمغادرة رابعة ومعلوماتنا أكدت وجود أسلحة بحوزتهم

أكد وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، أن "الجيش المصري فريد والشعب المصري يحب جيشه"، مشيرا إلى أن سلاح المهندسين وضع خططا لتأمين المعتصمين في رابعة.

وخلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، أوضح الفريق كامل الوزير قائلا: "لجأنا لكل الطرق السلمية لإقناع المعتصمين بمغادرة رابعة..المعتصمون في رابعة كانوا بالقرب من القيادة العاملة للقوات المسلحة".

وأضاف الوزير: "لدينا معلومات أمنية تؤكد وجود أسلحة بحوزة معتصمي رابعة"، مؤكدا أن المعتصمين قاموا بإطلاق 14 طلقة نارية على بلدوزر للقوات المسلحة.

وتابع وزير النقل المصري:" كان فيه عمارة في حارة فى شارع سيبوية المتقاطع مع شارع الطيران وكان فيه ناس معاها سلاح.. كل ما كنا ندخل البلدوزر عشان نشيل المواطن كان يتم إطلاق النار عليه من أعلى سطح العمارة، ورغم المفاوضات مع المسلحين رفضوا الاستلام لإخراج المعتصمين بسلام".

وأشار كامل الوزير إلى أنه حدث اتصال مع الرئيس عبد الفتاح السيسى حينها، مقترحا هدم العمارة بالمسلحين، في حين أن "الرئيس رد بعنف عليه وقال له": "أوعى تهدها..احنا ما نهدش بيوت بلدنا ولا نموت واحد".

المصدر: "الأسبوع" + "صدى البلد"