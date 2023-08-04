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مصر.. إدراج أشهر قادة الإخوان على قوائم الإرهاب

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مصر.. إدراج أشهر قادة الإخوان على قوائم الإرهاب
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار إدراج قياديين في تنظيم "الإخوان" بينهم محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي على قائمة الإرهاب.

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وجاء القرار كالتالي تقرر إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين..

1- محمد بديع عبد المجيد محمد سامي.

2- محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.

3- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني.

4- السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم.

5 - محمد محمد إبراهيم البلتاجي. 

6- سعد عصمت محمد الحسيني.

7- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور.

8- عصام أحمد محمود الحداد

9- - محي حامد محمد السيد أحمد.

10- أيمن على سيد أحمد المتولي.

11- خالد سعد حسنين محمد.

12- أحمد محمد محمد الحكيم.

13- خليل أسامة محمد محمد العقيد.

14- - أحمد محمد محمد عبد العاطي.

15- محمد فتحي رفاعة الطهطاوي.

16- محمد أحمد الشيخة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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