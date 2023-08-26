جهاز المنيا الجديدة في مصر: اتخذنا إجراءات قانونية بعد اختراق صفحتنا على "فيسبوك" ونشر مقاطع مخلة

تعرضت صفحة جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة الرسمية على "فيسبوك" خلال الأيام القليلة الماضية إلى القرصنة من قبل أشخاص مجهولين، كما تم نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب بعد اختراقها.

وقال المهندس خالد نايف رئيس جهاز المنيا الجديدة، في تصريح لموقع "القاهرة 24"، إن الصفحة الرسمية تم سرقتها بالفعل من قبل هكر غير معلوم.

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وأضاف أنه وعلى الفور اتبعنا جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ الوزارة لغلق الصفحة لحين معالجة الموقف.

وأكد أنهم أبلغوا جميع الجهات الرقابية وعمل محضر بمباحث الإنترنت.

وأفاد بأن الموضوع قيد التحقيقات مع الجهات الأمنية، مشيرا إلى أنه قد تم غلق الصفحة نهائيا ولا يوجد أي تعليمات حتى الآن بإنشاء صفحات أخرى خاصة بجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة.

وأوضح المسؤول المصري أن الجهات الأمنية ومباحث الإنترنت تعمل على قدم وساق لتحديد مرتكبي الواقعة.

وكانت الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة قد تعرضت لاختراق من قبل أحد الأشخاص، وغير صورة الصفحة الشخصية للجهاز ونشر صورا ومقاطع فيديو مخلة بعد دقائق من اختراقها.

وقال جهاز مدينة المنيا الجديدة إنه غير مسؤول عن أي منشورات على الصفحة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري