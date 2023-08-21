الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن اتصال شكري بنظيره الأمريكي

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث بحثا العلاقات بين البلدين والوضع بالسودان وليبيا والنيجر وسوريا وفلسطين.

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وفي بيان للخارجية المصرية، أفاد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة، بأن سامح شكري، وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا اليوم 21 أغسطس الجاري مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن الاتصال شهد تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية.

وبحث الطرفان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع فى السودان، وليبيا ، والنيجر، ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة أكدا خلال الاتصال حرصهما علي استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة فى المنطقة.

المصدر: RT